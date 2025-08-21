Агент Сперцяна: «Саутгемптон» по всем параметрам привлекательнее «Краснодара»

Футбольный агент Вадим Оганян, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказался о желании и мотивации армянского футболиста перейти в «Саутгемптон», который выступает в Чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии).

— В чём интерес перейти в «Саутгемптон» заключается? Клуб всё-таки играет в Чемпионшипе.

— Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава. Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость «Краснодара». Плюс Чемпионшип — шестая лига в мире. Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли её. Те, кто говорит, что это силовая лига, давно её не смотрели — она достаточно техничная. В том же «Саутгемптоне» играет Матеуш Фернандеш из «Спортинга». Уверен, если трансфер состоится, у них сложится очень сильная связка с Эдиком. Немаловажно и чисто игровое преимущество клуба.

«Саутгемптон» играет со всеми с позиции силы, доминирования. По моему твёрдому убеждению, «Саутгемптон» 100% вернётся в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать. В целом, если сравнивать «Краснодар с «Саутгемптоном», английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью, цитирует Оганяна Sport24.