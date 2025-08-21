«Локомотив» правильно сделал». Бубнов — о трансфере Самошникова в «Спартак»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о переходе защитника Ильи Самошникова из московского «Локомотива» в столичный «Спартак».

«В «Локомотиве» он играл в основном полузащитника или даже нападающего. Сейчас «Локомотив» правильно сделал, потому что у них столько игроков на эти позиции, что он не нужен. В обороне, видимо, он конкуренцию Сильянову проиграл и Ненахову. Причём, я думаю, они его нехило продали «Спартаку».

Теперь встаёт вопрос, где он в «Спартаке» будет играть. Крайнего полузащитника нет, потому что там сильнее его. Нападающего — нет. Крайнего защитника? В принципе, да, он может вместо Рябчука или Денисова сыграть. Здесь без разницы», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».