Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
«Один из худших трансферов «Галатасарая». Керимов — о потенциальном новичке «Спартака»

Российский комментатор Эльвин Керимов высказался о возможном переходе защитника Карлоса Куэсты из турецкого «Галатасарая» в московский «Спартак».

«Честно говоря, я буду не очень объективен по Куэсте, потому что я видел его в сборной Колумбии — там было неплохо. Неплохой, быстрый защитник, большой. Но то, что было в «Галатасарае» последние полгода, — это ужас. Это один из худших трансферов «Галатасарая» за последние лет пять без преувеличения.

Из-за трансфера Куэсты чуть не уволили главного тренера «Галатасарая» Окана Бурука, потому что ходили слухи, что это агентский трансфер. Потому что он настолько был плох, он настолько был слаб в матчах чемпионата, в еврокубке, по-моему, с «АЗ Алкмар» тоже заявили. То есть он быстрый, он пришёл в прессингующую команду, кажется, логично, он должен успевать, он же бегает. А он допускал детские ошибки, предпринимал странные решения, позиционно ужасно играл. Данные физические, повторюсь, хорошие, и вообще, в принципе, для защитника, но именно по принятию решений…

«Галатасарай» пытался в три центральных защитника играть — не получилось у Куэсты, «Галатасарай» пытался играть в четыре — не получилось у Куэсты. В итоге он просто перестал играть, и чуть не завалили сезон в том числе из-за этого трансфера, а именно эта позиция была проблемной на тот момент», — сказал Керимов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

