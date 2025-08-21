Черепанов: для «Кайрата» проход в групповой этап ЛЧ будет историческим событием

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов высказался о выступлении «Кайрата» в Лиге чемпионов этого сезона. Казахстанская команда в раунде плей-офф играет с шотландским «Селтиком». Первый матч завершился вничью со счётом 0:0.

«Кайрат» правильно построил игру — опустились вниз, а «Селтик» владел мячом, но толком ничего не было. В гостях отсиделись, а в Алма-Ате они всегда очень активны, особенно в первом тайме. Хотя будут сложности, надо же забивать, начнут открываться. Ответная игра будет жаркой, огромный интерес.

В групповой этап Лиги чемпионов от Казахстана один раз прошла «Астана», обыгрывала «Манчестер Юнайтед», но в Лиге Европы. После «Рубина» я четыре года работал в «Кайрате», знаю обстановку. Для клуба будет историческим событием проход в групповой этап», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.