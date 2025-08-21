Скидки
19:15 Мск
Радимов дал совет Сперцяну по поводу трансфера в Европу

Радимов дал совет Сперцяну по поводу трансфера в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов дал совет капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну по поводу возможного переезда игрока в Европу. Армянский полузащитник может перебраться в «Саутгемптон», наличие предложения подтвердил и сам футболист, и представители «Краснодара».

«В Чемпионшипе сложнее, чем в Премьер-лиге. И вернуться с «Саутгемптоном» в АПЛ – это одна история, а засветиться и заиграть — это другая история. В Чемпионшипе футбола меньше, но борьбы там в разы больше. Если здесь Сперцян — лидер, атакующий футболист, много участвует в атаках, то там его могут поставить в рамки. Вот то, что точно не надо Сперцяну — идти в команду, где есть рамки. Но надеюсь, он со своим окружением всё взвесит и примет правильное решение», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

