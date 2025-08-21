Антонио Санабрия перешёл из «Торино» в «Кремонезе»

Парагвайский нападающий Антонио Санабрия стал игроком итальянского «Кремонезе». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом 29-летнего Антонио Санабрии был итальянский «Торино». В сезоне-2024/2025 Серии А он провёл 26 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

«На международном уровне Санабрия — один из ключевых игроков сборной Парагвая: с момента своего дебюта в 17 лет он провёл 37 матчей в Кубке Америки, квалификации к чемпионату мира и товарищеских встречах. Забив три гола в квалификации, он стал одним из лучших бомбардиров южноамериканской сборной, которая готовится к участию в чемпионате мира 2026 года», — написано в сообщении клуба.