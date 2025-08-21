Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Санабрия перешёл из «Торино» в «Кремонезе»

Антонио Санабрия перешёл из «Торино» в «Кремонезе»
Комментарии

Парагвайский нападающий Антонио Санабрия стал игроком итальянского «Кремонезе». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом 29-летнего Антонио Санабрии был итальянский «Торино». В сезоне-2024/2025 Серии А он провёл 26 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

«На международном уровне Санабрия — один из ключевых игроков сборной Парагвая: с момента своего дебюта в 17 лет он провёл 37 матчей в Кубке Америки, квалификации к чемпионату мира и товарищеских встречах. Забив три гола в квалификации, он стал одним из лучших бомбардиров южноамериканской сборной, которая готовится к участию в чемпионате мира 2026 года», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android