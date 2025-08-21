Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
«Сочи» объявил об уходе ивуарийского футболиста

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» объявила, что полузащитник Викторьен Ангбан покинул команду в связи с истечением контракта. За южан ивуарийский игрок провёл 47 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

«Полузащитник Викторьен Ангбан покидает футбольный клуб «Сочи» по истечении срока действия трудового соглашения. Витя, спасибо за всё!» — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Сочи» после пяти стартовых туров нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги набрал одно очко и располагается на 16-м месте в турнирной таблице.

