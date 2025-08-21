Бубнов поставил двойку «Зениту» за игру в матче РПЛ со «Спартаком»
Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам санкт-петербургского «Зенита» за матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2). Команда получила оценку «два».
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
По подсчётам Бубнова, «Зенит» за игру набрал 651 технико-тактическое действие при 30% брака.
Фото: «Коммент.Шоу»
В составе «Зенита» отличились нападающие Матео Кассьерра и Александр Соболев. За «Спартак» голами отметились нападающий Маркиньос и полузащитник Жедсон Фернандеш.
«Зенит» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков за пять матчей. «Спартак» (5) располагается на 13-й строчке.
