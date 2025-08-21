Бубнов поставил двойку «Зениту» за игру в матче РПЛ со «Спартаком»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам санкт-петербургского «Зенита» за матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2). Команда получила оценку «два».

По подсчётам Бубнова, «Зенит» за игру набрал 651 технико-тактическое действие при 30% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

В составе «Зенита» отличились нападающие Матео Кассьерра и Александр Соболев. За «Спартак» голами отметились нападающий Маркиньос и полузащитник Жедсон Фернандеш.

«Зенит» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков за пять матчей. «Спартак» (5) располагается на 13-й строчке.