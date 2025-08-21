Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов высказал мнение, какие из европейских топ-чемпионатов подойдут Батракову

Бубнов высказал мнение, какие из европейских топ-чемпионатов подойдут Батракову
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов предположил, какие из европейских топ-чемпионатов подойдут для перехода полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову.

«Когда уезжать Батракову? Если он отыграет вот этот сезон супер, как прошлый сезон, и будет предложение из элитного чемпионата из элитного клуба.

Какой чемпионат ему больше бы подошёл? Думаю, Италия — нет, Германия — нет, Англия — нет. Для него Испания бы подошла и Франция», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Алексей Батраков провёл пять матчей, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Батракова: скауты «Манчестер Сити» анализируют Алексея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android