Тренер по физподготовке ЦСКА Аксёнов высказался о совместной работе с Фабио Челестини

Тренер по физподготовке ПФК ЦСКА Игорь Аксёнов поделился впечатлениями от совместной работы с новым главным тренером армейской команды Фабио Челестини. Швейцарец возглавил ЦСКА этим летом.

— Как вам работается с Фабио Челестини?

— Каждый тренер своеобразен, и у каждого тренера своя методика. Пока, дай бог, всё получается, и работается легко.

— За три года в ЦСКА поменялось три тренерских штаба. С кем было комфортнее?

— С каждым штабом интересно, и от каждого штаба получаешь что-то новое, поэтому не могу кого-то выделить, — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.