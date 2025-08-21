Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
Тренер по физподготовке ЦСКА Аксёнов высказался о совместной работе с Фабио Челестини

Комментарии

Тренер по физподготовке ПФК ЦСКА Игорь Аксёнов поделился впечатлениями от совместной работы с новым главным тренером армейской команды Фабио Челестини. Швейцарец возглавил ЦСКА этим летом.

— Как вам работается с Фабио Челестини?
— Каждый тренер своеобразен, и у каждого тренера своя методика. Пока, дай бог, всё получается, и работается легко.

— За три года в ЦСКА поменялось три тренерских штаба. С кем было комфортнее?
— С каждым штабом интересно, и от каждого штаба получаешь что-то новое, поэтому не могу кого-то выделить, — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

