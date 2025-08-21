Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер по физподготовке ЦСКА: Максу Головлёву даже нравится, что он сейчас много переводит

Тренер по физподготовке московского ЦСКА Игорь Аксёнов ответил на вопрос о возможных сложностях из-за языка в работе с новым штабом, возглавляемым швейцарцем Фабио Челестини.

— Есть сложности с новым тренерским штабом из-за языка?
— Нет, у нас нормальное и хорошее общение. Макс Головлёв рядом и всё время переводит — у нас хорошая коммуникация. Максу даже нравится, что он сейчас так много переводит. Понятно, что ему тяжело и он устаёт, но делает это с удовольствием, — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

49-летний Фабио Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года.

