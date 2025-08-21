Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Дайте ему время». Комличенко — о Валерии Карпине в «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о главном тренере московского «Динамо» Валерии Карпине. Комличенко и Карпин работали вместе в «Ростове». «Динамо» российский специалист возглавил этим летом. По итогам первых пяти матчах Мир РПЛ бело-голубые набрали пять очков.

— Слежу за Георгичем в «Динамо». Пока тяжеловато, но они будут прибавлять.

— Доработает до конца сезона?

— Конечно! Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришёл, провёл мало времени с командой.

— Если «Динамо» станет серебряным призёром, а вы — чемпионами?

— Нормальный вариант, — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Динамо» — 11-е.