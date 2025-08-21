Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дайте ему время». Комличенко — о Валерии Карпине в «Динамо»

«Дайте ему время». Комличенко — о Валерии Карпине в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о главном тренере московского «Динамо» Валерии Карпине. Комличенко и Карпин работали вместе в «Ростове». «Динамо» российский специалист возглавил этим летом. По итогам первых пяти матчах Мир РПЛ бело-голубые набрали пять очков.

— Слежу за Георгичем в «Динамо». Пока тяжеловато, но они будут прибавлять.

— Доработает до конца сезона?
— Конечно! Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришёл, провёл мало времени с командой.

— Если «Динамо» станет серебряным призёром, а вы — чемпионами?
— Нормальный вариант, — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Динамо» — 11-е.

Материалы по теме
Сёмин: к Карпину есть доверие у руководителей и футболистов «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android