Доннарумма тренируется с полевыми игроками «ПСЖ», Сафонов и Шевалье — отдельно

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сегодня провёл тренировку с полевыми игроками команды Луиса Энрике, вратари Матвей Сафонов и Люка Шавалье занимались отдельно. Об этом сообщает журналист Илайс Питерс в социальной сети X.

Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде. Контрактное соглашение вратаря с парижанами рассчитано до 2026 года. Вскоре появилась информация, что в услугах итальянского голкипера заинтересован «Манчестер Сити».

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов УЕФА.