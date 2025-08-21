Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма тренируется с полевыми игроками «ПСЖ», Сафонов и Шевалье — отдельно

Доннарумма тренируется с полевыми игроками «ПСЖ», Сафонов и Шевалье — отдельно
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сегодня провёл тренировку с полевыми игроками команды Луиса Энрике, вратари Матвей Сафонов и Люка Шавалье занимались отдельно. Об этом сообщает журналист Илайс Питерс в социальной сети X.

Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде. Контрактное соглашение вратаря с парижанами рассчитано до 2026 года. Вскоре появилась информация, что в услугах итальянского голкипера заинтересован «Манчестер Сити».

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Французский журналист рассказал о будущем Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android