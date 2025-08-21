Скидки
Осинькин оценил отказ Пиняева от перехода в ЦСКА

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил решение полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева отказаться от трансфера в ПФК ЦСКА. Специалист считает, что молодой игрок принял верное решение.

«Отказ от трансфера в ЦСКА? Пиняев всё правильно сделал. Во-первых, два русских футболиста получат своё игровое время — Глебов в ЦСКА, а Сергей — в «Локо». Во-вторых, Пиняев находится на своём месте в «Локомотиве» и ещё не дал клубу всё, что он может — он способен на большее. Чуть-чуть случился застой в конце прошлого сезона, но парню всего 20 лет, он ещё будет прогрессировать. Думаю, этот сезон может стать лучшим в его карьере — Сергей готов к прорыву и психологически, и физически», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Сергей Пиняев рассказал, почему отказал ЦСКА и остался в «Локомотиве»
