«Ювентус» объявил о сотрудничестве с итальянским брендом одежды

Итальянский «Ювентус» договорился о сотрудничестве с местной компанией Giorgio Armani, специализирующейся на производстве и торговле одеждой и различными аксессуарами. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Развивая свои связи с миром футбола, Giorgio Armani впервые разработал официальный гардероб для «Ювентуса». Сотрудничество включает в себя коллекцию костюмов Giorgio Armani, созданных для игроков основной мужской команды на всех официальных мероприятиях вне поля в сезонах-2025/2026 и 2026/2027.

Гардероб, разработанный для всех национальных и европейских соревнований, сочетает в себе изысканность и современный комфорт благодаря плавным линиям, изысканным деталям, высококачественным материалам и цветовой палитре, основанной на культовом тёмно-синем цвете, который определяет стиль Giorgio Armani», — написано в сообщении клуба.