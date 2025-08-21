Скидки
Главная Футбол Новости

В «Зените» объяснили, почему отдали Ду Кейроса «Оренбургу»

Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые досрочно прервали аренду полузащитника Ду Кейроса в «Спорт Ресифи» и отдали его в «Оренбург» из-за сложных взаимоотношений игрока в бразильской команде.

«У Ду Кейроса не сложились взаимоотношения в арендовавшем его бразильском клубе. Поэтому он перешёл в «Оренбург», чей главный тренер был заинтересован в таком полузащитнике», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ду Кейрос стал игроком «Зенита» в январе 2023-го. 2024 год он провёл в бразильском «Гремио» на правах аренды, после чего перешёл в «Спорт Ресифи». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

