Радимов: «Ахмат» был на последнем месте, а потом пришёл Саламыч — и уже выше «Спартака»

Российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о прогрессе «Ахмата» под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. Команда набрала шесть очков в пяти турах Мир РПЛ и идёт на седьмом месте в турнирной таблице.

«Абсолютно спокойно победили «Крылья», по делу, не напрягаясь, скажем так. Касинтура провёл замечательный матч, Конате здорово набрал форму, ну и вообще, дисциплина пришла в «Ахмат». И вот мы смотрим в турнирную таблицу, где «Ахмат» два тура назад перед игрой с «Зенитом» был на последнем месте с нулём. Все говорили, ну всё, борьба за выживание, как в прошлом году. Приходит Саламыч, дисциплина — и за два матча шесть очков, и команда уже на седьмом месте. Выше «Спартака», «Зенита» и «Динамо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

