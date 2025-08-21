Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура чемпионата России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
22 августа (пятница)
«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Владислав Целовальников, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Захаров; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.
23 августа (суббота)
«Рубин» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Зенит» – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.
«Динамо» Москва – «Пари НН»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Владимир Казьменко.
24 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Иван Абросимов; инспектор – Сергей Зуев.
ЦСКА – «Акрон»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Варанцо Петросян; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.
«Сочи» – «Балтика»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Николай Иванов.