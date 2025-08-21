«Это не лезет ни в какие ворота!» Симонян — о трофеях «Спартака» за последние годы

Легендарный экс-футболист «Спартака» Никита Симонян высказался об игре и результатах красно-белых в последние годы.

— Какие чувства и эмоции у вас вызывает игра родного «Спартака»?

— Непростой вопрос, поэтому будут непростые ответы. Всё познаётся в сравнении. Но если напомню, сколько я сыграл и выиграл, это будет немного нескромно. Поэтому я вам задам вопрос: сколько выиграл «Спартак» за последнее время? Один чемпионат и один Кубок России. Всё!

— Верите, что Станкович выправит ситуацию?

— Когда Станкович пришёл, он сразу сказал, что этот игрок мне нужен, потому что он способен выиграть чемпионат, а другой — не может. Но имеет ли Станкович такие полномочия, чтобы подбирать игроков, которые ему нужны? Я долгое время молчал и сейчас молчу. Но один чемпионат и один Кубок — это не лезет ни в какие ворота! За мою футбольную карьеру как игрока и тренера мы со «Спартаком» выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР! — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.