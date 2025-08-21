«Авангард» — «БроукБойз»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00 мск
Поделиться
Сегодня, 21 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся курский «Авангард» из Леон Второй лиги и медийный клуб «БроукБойз». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На предыдущей стадии медиаклуб «БроукБойз» выбил из Кубка России «Орёл» (3:2).
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 августа 2025
-
14:41
-
14:38
-
14:25
-
14:16
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:52
-
13:48
-
13:42
-
13:33
-
13:32
-
13:26
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:38
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:06
-
11:59
-
11:56
-
11:53
-
11:33
-
11:27
-
11:20«Факел» расторг контракт с защитником Браими Официально
-
11:15
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:42
-
10:23
-
10:12