Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
«Нужно думать над возвращением Аленичева». Мамедов — о тренере для «Спартака»

«Нужно думать над возвращением Аленичева». Мамедов — о тренере для «Спартака»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича. По итогам первых пяти матчей Мир РПЛ «Спартак» набрал пять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Какого российского тренера может взять «Спартак» вместо Станковича? Карпин в «Динамо», Черчесов в «Ахмате», Юран тоже занят. «Спартаку» можно подумать над возвращением Тихонова и Аленичева. Но всё равно в конце концов «Спартак» будет искать иностранца. Я к этому нормально отношусь. Сегодня на рынке мало хороших тренеров с российским паспортом», — приводит слова Мамедова Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА.

