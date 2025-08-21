Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Оренбург» и «Балтика» стали лидерами по xG в 5-м туре РПЛ

«Оренбург» и «Балтика» стали лидерами по xG в 5-м туре РПЛ
Андрей Талалаев
Комментарии

«Оренбург» и калининградская «Балтика» отметились высокими показателями xG (ожидаемых голов) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

В матче с тольяттинским «Акроном» «Оренбург» набрал 2,86 xG. Подопечные Владимира Слишковича одержали победу со счётом 2:1. У «Акрона» — 1,52 xG.

Показатель xG «Балтики» в матче с московским «Локомотивом» составил 2,8. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. «Локомотив», в свою очередь, набрал 1,5 xG.

Самый низкий показатель xG в туре зафиксирован у «Сочи» (0,13) в матче с «Краснодаром» (1:5). У «быков» — 1,9 xG.

