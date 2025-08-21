Никита Симонян: пока был Романцев, «Спартак» выигрывал — сейчас таких тренеров нет

Легендарный экс-футболист «Спартака» Никита Симонян высказался об отечественных тренерах для красно-белых. По его мнению, сейчас в российском футболе нет тренера, который соответствовал бы уровню экс-наставника «Спартака» Олега Романцева.
— Видите отечественных тренеров, соответствующих амбициям и задачам «Спартака»?
— Пока был Романцев, «Спартак» выигрывал. Сейчас, думаю, таких тренеров нет, — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Сейчас команду возглавляет сербский специалист Деян Станкович. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.