Никита Симонян: пока был Романцев, «Спартак» выигрывал — сейчас таких тренеров нет

Легендарный экс-футболист «Спартака» Никита Симонян высказался об отечественных тренерах для красно-белых. По его мнению, сейчас в российском футболе нет тренера, который соответствовал бы уровню экс-наставника «Спартака» Олега Романцева.

— Видите отечественных тренеров, соответствующих амбициям и задачам «Спартака»?

— Пока был Романцев, «Спартак» выигрывал. Сейчас, думаю, таких тренеров нет, — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сейчас команду возглавляет сербский специалист Деян Станкович. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.