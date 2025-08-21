Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Симонян: пока был Романцев, «Спартак» выигрывал — сейчас таких тренеров нет

Никита Симонян: пока был Романцев, «Спартак» выигрывал — сейчас таких тренеров нет
Комментарии

Легендарный экс-футболист «Спартака» Никита Симонян высказался об отечественных тренерах для красно-белых. По его мнению, сейчас в российском футболе нет тренера, который соответствовал бы уровню экс-наставника «Спартака» Олега Романцева.

— Видите отечественных тренеров, соответствующих амбициям и задачам «Спартака»?
— Пока был Романцев, «Спартак» выигрывал. Сейчас, думаю, таких тренеров нет, — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сейчас команду возглавляет сербский специалист Деян Станкович. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Это не лезет ни в какие ворота!» Симонян — о трофеях «Спартака» за последние годы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android