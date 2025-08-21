Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Лидс Юнайтед» объявил о трансфере Окафора из «Милана»

Комментарии

Швейцарский нападающий Ноа Окафор перешёл из итальянского «Милана» в английский «Лидс Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт «Лидс Юнайтед».

«Лидс Юнайтед» рад объявить о подписании четырёхлетнего контракта с Ноа Окафором, при условии получения разрешения на работу и допуска к международной деятельности.

25-летний игрок перешёл на «Элланд Роуд» по постоянному контракту из итальянского гранда «Милан» и может действовать на любом фланге нападения, а также в качестве центрального нападающего, когда это необходимо», — написано в сообщении английского клуба.

«Лидс Юнайтед» стартовал в сезоне английской Премьер-лиги с победы в матче с «Эвертоном» (1:0).

Комментарии
