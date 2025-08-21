Луис Энрике: конфликт Сафонова и Забарного? Матвей и Илья вне политической полемики

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, возможен ли конфликт между украинским защитником команды Ильёй Забарным и российским вратарём Матвеем Сафоновым. Испанский специалист отметил, что украинец и россиянин остаются вне политики.

«Конфликт? Сафонов и Забарный вне политической полемики. Я считаю, что футбол — лучший способ объединить людей», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, Илья Забарный перебрался в «ПСЖ» из «Борнмута» этим летом. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Российский вратарь — воспитанник академии «Краснодара».