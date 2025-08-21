Симонян: низкий поклон Федуну за стадион, но его «Спартак» выиграл один чемпионат и Кубок

Легендарный экс-футболист «Спартака» Никита Симонян высказался о результатах работы бывшего президента московского клуба Леонида Федуна. Также он признался, что верит в чемпионство «Спартака» в обозримом будущем.

— Верите, что в обозримом будущем «Спартак» всё же станет чемпионом России?

— Да. Если руководство клуба пересмотрит, кто отвечает уровню команды, а кто — нет. У нас на Олимпийские игры ездило 10 спартаковцев, кроме вратаря. 10! А сколько сейчас спартаковцев в сборной России?

Конечно, Федун заслуживает комплиментов и благодарности за строительство стадиона. Всё то, что он сделал — блестяще. Низкий ему поклон! Но команду он не сделал. Его команда выиграла только один чемпионат и один Кубок. За 670 матчей после ухода Романцева — одно чемпионство! Одуреть можно… — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.