Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

Симонян: низкий поклон Федуну за стадион, но его «Спартак» выиграл один чемпионат и Кубок

Аудио-версия:
Легендарный экс-футболист «Спартака» Никита Симонян высказался о результатах работы бывшего президента московского клуба Леонида Федуна. Также он признался, что верит в чемпионство «Спартака» в обозримом будущем.

— Верите, что в обозримом будущем «Спартак» всё же станет чемпионом России?
— Да. Если руководство клуба пересмотрит, кто отвечает уровню команды, а кто — нет. У нас на Олимпийские игры ездило 10 спартаковцев, кроме вратаря. 10! А сколько сейчас спартаковцев в сборной России?
Конечно, Федун заслуживает комплиментов и благодарности за строительство стадиона. Всё то, что он сделал — блестяще. Низкий ему поклон! Но команду он не сделал. Его команда выиграла только один чемпионат и один Кубок. За 670 матчей после ухода Романцева — одно чемпионство! Одуреть можно… — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

