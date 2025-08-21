Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

98-летний ветеран «Спартака» Никита Симонян раскрыл секрет своего долголетия

98-летний ветеран «Спартака» Никита Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный экс-футболист московского «Спартака» Никита Симонян раскрыл секрет своего долголетия. Бывшему спортсмену сейчас 98 лет.

— В чём секрет вашей хорошей формы в 98 лет?
— Честное слово, сам не понимаю, в чём тут дело. Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик и не пил ни грамма спиртного. Но я не злоупотребляю, могу выпить в компании рюмку-две. Здоровью это не мешает. Надо бы обратиться к папе и маме, что родили такого сына, — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За «Спартак» Симонян выступал в период с 1959 по 1969 год. В качестве игрока красно-белых он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза становился обладателем Кубка страны. По завершении игровой карьеры Симонян возглавил «Спартак» и привёл московскую команду к двум чемпионским титулам.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Это не лезет ни в какие ворота!» Симонян — о трофеях «Спартака» за последние годы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android