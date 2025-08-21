Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
«Требует от игроков азарта». Матвей Лукин — о тренере ЦСКА Фабио Челестини

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о главном тренере команды Фабио Челестини. Напомним, швейцарский специалист возглавил московский клуб этим летом. Под руководством Челестини армейцы выиграли Суперкубок России.

«Фабио — очень эмоциональный человек, всё время требует от нас азарта, агрессии. Нам всем это передаёт, я думаю, что вы все видите, что мы настроены и заряжены, всегда эмоциональны», — приводит слова Лукина ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА.

