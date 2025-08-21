Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов высказался о предстоящем матче «Ахмата» с «Оренбургом»

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от стартового матча 6-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат». Встреча состоится 22 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ахмат
Грозный
«Не думаю, что Черчесов будет закрываться, как с «Зенитом». Тем более сейчас ему терять очки нельзя. А после той игры на Кубок он был очень расстроен. Здесь они в какой-то степени приедут реванш брать. А раз реванш приедут брать, то они в атаку будут больше играть, и состав соответствующий будет. Поэтому игра на встречных курсах, эти [игроки «Оренбурга»] тоже закрываться не будут. Им сейчас, прибивай Черчесова — и всё, они на коне», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Оренбург» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1.

