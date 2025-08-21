Скидки
«Не трогай ты судей». Бубнов отреагировал на скандальные высказывания Боярского

«Не трогай ты судей». Бубнов отреагировал на скандальные высказывания Боярского
Аудио-версия:
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о словах комментатора Александра Боярского, который «отправил» женщину-судью на кухню во время трансляции матча ЮФЛ. Позднее академия «Родины» заявила об исключении взаимодействия с комментатором.

«Женский футбол не может быть интереснее мужского. Это однозначно. У них свой футбол, своя игра, свой чемпионат мира — пускай они играют. Но не трогай ты судей, вообще не касайся судей… Причём там детей судили, никто на них не смотрит. Тем более тебя убирает пресс-служба «Родины» — ни КДК, никто. Они убирают, потому что ты так высказывался.

А что касается тех, которые РПЛ судят, женщин — они супер судят. Я считаю, они вообще красавцы. Я вот специально наблюдал за ними, что боковые судьи, что в поле», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

