Андрей Кобелев раскритиковал совмещение Карпиным постов в «Динамо» и сборной России

Российский экс-футболист Андрей Кобелев раскритиковал совмещение Валерием Карпиным должностей главного тренера в московском «Динамо» и сборной России по футболу. Он считает, что такой практики не должно существовать.

«Когда Карпина назначали, руководство наверняка думало о совмещении и было готово. На мой взгляд, его не должно существовать никогда — ни в «Ростове», ни в «Динамо» в равной степени. Но руководители, видимо, считают, что лучше всех разбираются в футболе», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Карпин совмещал должности в сборной России и «Ростове».