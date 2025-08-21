Семак: сила Соболева — в забитых мячах, «Спартаку» прекрасный гол забил

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 5-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Соболев забил гол в этой встрече. Ранее Александр выступал за красно-белых.

— Игра Соболева? Он хорошо играл — молодец.

— Это тот Соболев, который вас устраивает?

— Это тот Соболев, который забил. В чём он силён? В забитых мячах. «Спартаку» прекрасный гол забил, — приводит слова Семака Sport24.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый.