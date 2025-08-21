Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: сила Соболева — в забитых мячах, «Спартаку» прекрасный гол забил

Семак: сила Соболева — в забитых мячах, «Спартаку» прекрасный гол забил
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 5-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Соболев забил гол в этой встрече. Ранее Александр выступал за красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— Игра Соболева? Он хорошо играл — молодец.

— Это тот Соболев, который вас устраивает?
— Это тот Соболев, который забил. В чём он силён? В забитых мячах. «Спартаку» прекрасный гол забил, — приводит слова Семака Sport24.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый.

Материалы по теме
В «Зените» высказались о возможном увольнении Сергея Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android