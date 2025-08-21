Семак: сила Соболева — в забитых мячах, «Спартаку» прекрасный гол забил
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 5-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Соболев забил гол в этой встрече. Ранее Александр выступал за красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
— Игра Соболева? Он хорошо играл — молодец.
— Это тот Соболев, который вас устраивает?
— Это тот Соболев, который забил. В чём он силён? В забитых мячах. «Спартаку» прекрасный гол забил, — приводит слова Семака Sport24.
По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый.
