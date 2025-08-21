Александр Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказал предложение увеличить количество женщин-арбитров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Я считаю, что нужно увеличивать срочно, чтобы женщин-судей было больше. Почему? Меньше мата станет. Ну, потому что это женщина. В правилах есть такой пункт: мат — сразу [карточка]. Тем более к судье, а там не только к судье. Она будет сразу давать красную карточку, будет порядок.

Вот такой, как Талалаев, что он себе позволяет, там подойдёт, не дай бог, ещё толкнёт — и всё, дисквалификация, может быть, и пожизненная. У англичан, кстати, или у американцев, когда коснулся рукой — всё.

Потом они судят всё, что есть, не имеет значения — в середине поля, в штрафной. Ну и плюс суперкачество — они неподкупны», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В список судей на сезон-2025/2026 РПЛ включены Вера Опейкина и Екатерина Курочкина.