Бубнов: для Миранчука в «Динамо» классный трансфер

Бубнов: для Миранчука в «Динамо» классный трансфер
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука из швейцарского «Сьона» в московское «Динамо». Ранее Миранчук прилетел в Москву.

«Для Миранчука это классный трансфер, и уровень совершенно другой. Почему его «Сьон» отпустил? Ну, значит, он «Сьону» не нужен. Поэтому посмотрим, как он себя здесь будет проявлять. Но в любом случае если в «Сьон» он ехал не в комфортную обстановку, то здесь он приехал в комфортную обстановку. Если он здесь не сможет себя проявить, то это будет проблема Миранчука. И, кстати, это будет проблема Карпина тоже, потому что он его привёл», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

