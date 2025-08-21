Семак поделился впечатлениями от открытой тренировки «Зенита» на Дворцовой площади

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от открытой тренировки сине-бело-голубых на Дворцовой площади.

«Каждая тренировка в таком формате — это больше для общения с болельщиками, которые тоже принимают участие в небольших упражнениях. Получаем удовольствие. Это даже тренировкой не назовёшь — просто встреча с болельщиками.

Любая локация и открытая тренировка, а это всегда знаковые места для Санкт-Петербурга, всегда приносят хорошие эмоции. Газон с тренировки на Дворцовой площади уйдёт в детский дом. Это очень приятная особенность для детей, которые будут на нём играть. Приятные воспоминания», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В четверг, 21 августа, на Дворцовой площади проходит большой фестиваль, посвящённый 100‑летию «Зенита», в ходе которого на главной площади города проводят тренировки команды сине‑бело‑голубых.