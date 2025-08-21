Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Нино перед матчем «Зенит» — «Динамо» Мх

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья бразильского защитника Нино перед матчем 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». По словам специалиста, Нино уже тренируется с основной командой сине-бело-голубых после повреждения.

«Нино готовится к матчу с «Динамо» Мх. Мы примем решение перед игрой, но он уже тренируется вместе с командой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Нино подписал контракт с «Зенитом» после перехода из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В прошлом сезоне защитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его трудовое соглашение с клубом будет действовать до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 11 млн.