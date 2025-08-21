Главный тренер «Зенита» Семак: это не тот старт в РПЛ, на который мы рассчитывали

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил старт сезона Мир РПЛ в исполнении сине-бело-голубых. «Зенит» одержал только одну победу в первых пяти турах чемпионата России по футболу.

— Давит ли на команду место в таблице?

— Сложный вопрос. Думаю, мы должны заниматься своим делом. Будет игра — очки придут. Конечно, это не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию — работать, трудиться и набирать очки, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый.