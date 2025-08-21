Скидки
Футбол Новости

«Краснодар» принял окончательное решение по трансферу Сперцяна в «Саутгемптон»

«Краснодар» принял окончательное решение по поводу трансфера Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон». Английский клуб сделал официальное предложение по капитану «быков», однако «Краснодар» решил не отпускать своего лидера в стан «святых». Об этом сообщает интернет-портал «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Отмечается, что «Краснодар» будет ждать других предложений по Сперцяну. Вариант с «Саутгемптоном» не устроил «быков» из-за возможных сложностей с переводом денег из Англии. Руководство «святых» вело дискуссии с местной федерацией футбола по поводу проведения платежа и оформления трансфера. Британские футбольные чиновники рекомендовали «Саутгемптону» отказаться от этой покупки.

Впрочем, английский клуб всё равно был готов заплатить «Краснодару» обходными путями — через третью сторону. Однако «быки» не получили 100-процентных гарантий того, что денежный перевод пройдёт успешно. Этим и был мотивирован отказ чемпиона РПЛ от продажи Сперцяна.

