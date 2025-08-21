Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

Семак ответил, будут ли у «Зенита» новые приобретения до закрытия трансферного окна

Семак ответил, будут ли у «Зенита» новые приобретения до закрытия трансферного окна
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будут ли новые приобретения у сине-бело-голубых до закрытия летнего трансферного окна. Напомним, ранее «Зенит» приобрёл полузащитника Жерсона, а также крайнего защитника Романа Вегу.

«Посмотрим, процесс работы на трансферном рынке непрерывен. Могут быть какие-то изменения, но, конечно, небольшие. Если кто-то и будет, то это один-два новых футболиста в лучшем случае. На сегодняшний день у нас заполнена заявка по легионерам — кто-то придёт, только если кто-то покинет команду», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

