Смолов — в стартовом составе «БроукБойз» на матч Кубка России с «Авангардом»

Сегодня, 21 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся курский «Авангард» и медийный «БроукБойз». Команды будут играть на центральном стадионе им. В. И. Ленина в Орле. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Тимофеевым (Орёл). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Авангард»: Ташаев, Балашов, Сухарев, Мамкин, Козырев, Слободчиков, Хват, Некрасов, Надольский, Бескоровайный, Игнатенко.

«БроукБойз»: Зириков, Мурадов, Киряков, Давыдов, Соснин, Абрамян, Лобкарев, Мазуров, Риан Де Карвальо, Майрович, Смолов.