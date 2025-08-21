Скидки
Смолов — в стартовом составе «БроукБойз» на матч Кубка России с «Авангардом»

Смолов — в стартовом составе «БроукБойз» на матч Кубка России с «Авангардом»
Сегодня, 21 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся курский «Авангард» и медийный «БроукБойз». Команды будут играть на центральном стадионе им. В. И. Ленина в Орле. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Тимофеевым (Орёл). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
Стартовые составы команд:

«Авангард»: Ташаев, Балашов, Сухарев, Мамкин, Козырев, Слободчиков, Хват, Некрасов, Надольский, Бескоровайный, Игнатенко.

«БроукБойз»: Зириков, Мурадов, Киряков, Давыдов, Соснин, Абрамян, Лобкарев, Мазуров, Риан Де Карвальо, Майрович, Смолов.

