Смолов — в стартовом составе «БроукБойз» на матч Кубка России с «Авангардом»
Поделиться
Сегодня, 21 августа, состоится матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся курский «Авангард» и медийный «БроукБойз». Команды будут играть на центральном стадионе им. В. И. Ленина в Орле. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Тимофеевым (Орёл). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
«Авангард»: Ташаев, Балашов, Сухарев, Мамкин, Козырев, Слободчиков, Хват, Некрасов, Надольский, Бескоровайный, Игнатенко.
«БроукБойз»: Зириков, Мурадов, Киряков, Давыдов, Соснин, Абрамян, Лобкарев, Мазуров, Риан Де Карвальо, Майрович, Смолов.
Комментарии
- 21 августа 2025
-
16:28
-
16:27
-
16:26
-
16:22
-
16:18
-
16:18
-
16:12
-
16:11
-
16:07
-
16:05
-
15:59
-
15:59
-
15:54
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:22
-
15:22
-
15:00
-
14:41
-
14:38
-
14:25
-
14:16
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:52
-
13:48
-
13:42
-
13:33
-
13:32
-
13:26
-
13:10