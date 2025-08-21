Экс-директор ЦСКА: Кисляк – «драгоценный бриллиант» для европейских клубов

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о потенциале молодого полузащитника армейцев Матвея Кисляка. Он считает, что российский хавбек может стать отличным усилением для европейских клубов на будущее.

«Если Матвей этот сезон проведёт удачно, клуб будет бороться за чемпионство, возможно, даже станет чемпионом и выиграет Кубок, то всё это пойдёт на пользу не только команде, но и самому Матвею. Поэтому я не вижу проблемы, если он проведёт этот сезон в ЦСКА. Не удивлюсь, если кто-то всё-таки купит Матвея уже в этом сезоне. Он играет всё лучше и лучше и является лидером армейцев. Он в потенциале очень сильный игрок, так называемый «драгоценный бриллиант» для европейских клубов», – приводит слова Мовсесьяна «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Кисляк провёл за ЦСКА пять матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.