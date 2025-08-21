Александр Рязанцев: главное открытие сезона — Челестини

Бывший полузащитник ряда российских клубов Александр Рязанцев высказался о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини. Швейцарский специалист возглавил армейцев этим летом. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России.

«Главное открытие сезона — Челестини. Многие считали, что ЦСКА после ухода Николича откатится назад, однако все видят, на каком хорошем ходу сейчас команда. Вполне вероятно, у ЦСКА сейчас есть какой-то багаж Николича, но с каждой игрой мы всё больше и больше видим рисунок игры нового главного тренера», — приводит слова Рязанцева Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар». ЦСКА — третий.