Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
Видео: «Зенит» проводит открытую тренировку на Дворцовой площади перед Эрмитажем

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Зенит» проводит ежегодную открытую для болельщиков тренировку, которые проходят около известных исторических памятников архитектуры Санкт-Петербурга. В этот раз занятия приняла Дворцовая площадь.

Перед началом тренировки футболисты основного состава сине-бело-голубых на глазах у болельщиков провели разминку с юными игроками из сборной сети филиалов проекта «Зенит-Чемпионика» на фоне Зимнего дворца, на территории которого расположен знаменитый музейный комплекс Эрмитаж.

Затем игроки «Зенита» провели двусторонний матч, декорациями для которого, помимо Зимнего дворца, стали здание Главного штаба и Александровская колонна. Наблюдать за тренировкой могли все желающие, посетившие Дворцовую площадь. По её окончании футболисты провели автограф-сессию.

После пяти туров нынешнего сезона МИР РПЛ «Зенит» занимает девятую строчку в таблице с шестью набранными очками. Ближайший матч чемпионата России сине-бело-голубые сыграют в Санкт-Петербурге 23 августа. Соперником станет махачкалинское «Динамо», занимающее 12-е место в РПЛ с пятью набранными очками.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на ряд вопросов перед тренировкой:
Семак: сила Соболева — в забитых мячах, «Спартаку» прекрасный гол забил
Семак поделился впечатлениями от открытой тренировки «Зенита» на Дворцовой площади
Главный тренер «Зенита» Семак: это не тот старт в РПЛ, на который мы рассчитывали
Семак ответил, будут ли у «Зенита» новые приобретения до закрытия трансферного окна
Комментарии
