Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Горшков высказался по итогам открытой тренировки «Зенита» на Дворцовой площади

Футболист «Зенита» Юрий Горшков поделился впечатлениями от открытой тренировки сине-бело-голубых на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Ранее сегодня, 21 августа, «Зенит» провёл показательное занятие и автограф-сессию на одной из главных площадей города.

«Получил большое удовольствие от тренировки на Дворцовой площади. Приятно, что пришло так много народу. Они заряжают нас энергией. Где ещё хочется потренироваться? Наверное, в парке на Крестовском острове.

Настроение перед матчем с «Динамо» Махачкала положительное, боевое. Все мысли – только о победе. Мы провели большую работу, надеюсь будем готовы», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

