Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в субботу, 23 августа, на стадионе «Газпром Арена».

«Планы на игру с «Динамо» Махачкала — победа и три очка. Обстановка не поменялась, у нас в команде хорошая атмосфера. Конкуренция — это нормально, такова вратарская жизнь. Ничего такого в этом нет», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый.