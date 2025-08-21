«Байер» нашёл усиление в чемпионате Франции

Фланговый защитник «Ниццы» Жонатан Клосс может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. На 32-летнего француза нацелился леверкузенский «Байер», сообщает издание Footmercato.

Согласно сведениям источника, «Байер» решил сделать Клосса приоритетной трансферной целью на остаток летнего окна. Стороны уже начали переговоры, которые продвигаются весьма продуктивно. Однако сделка далека от согласования — клубам предстоит найти компромисс ещё во многих аспектах.

Трансферная стоимость Клосса, по оценка интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. Ранее СМИ связывали Жонатана с рядом клубов из итальянской Серии А.