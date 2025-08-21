Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Если есть амбиции». Динияр Билялетдинов — о том, нужно ли Сперцяну идти в «Саутгемптон»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов считает, что хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно соглашаться на предложение английского «Саутгемптона», выступающего в Чемпионшипе.

«Если есть амбиции развиваться дальше, то такой промежуточный шажок можно сделать. Трудно сказать, подходит ли по стилю команда, подходит ли чемпионат. Нужно ехать в команду, в которой он точно будет нужен, важна в этом плане агентская работа. Если считает, что время настало, то почему бы и нет», — приводит слова Билялетдинова «Советский спорт».

Ранее появлялась информация, что «Саутгемптон» предлагает за Сперцяна трансферную компенсацию в размере € 14 млн, а также возможные бонусы. В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и четыре результативных паса в восьми матчах за «Краснодар» во всех турнирах. В прошлом сезоне Эдуард помог «быкам» выиграть первый в истории клуба чемпионский титул.

