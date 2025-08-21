Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
Раскрыты детали нового контракта Френки де Йонга с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг принял предложение продлить контракт с «Барселоной». Стороны подпишут новое соглашение по схеме «3+1» (на три года с опцией пролонгации ещё на сезон). Зарплата нидерландца по новому соглашению с сине-гранатовыми составит € 9 млн за сезон. Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на El Chiringuito.

28-летний полузащитник выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. В минувшем сезоне де Йонг появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

