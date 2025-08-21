Игрок «Зенита» Лусиано высказался о неудачном старте команды в РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о неудачном старте сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. По итогам пяти стартовых туров команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны.

«В турнирной таблице ситуация неприятная, мы к такому не привыкли. Но наша задача — оставить все неудачи в прошлом и показать, почему мы — «Зенит», почему мы большой клуб. И вернуться в победный ритм. Мы хотим начать делать это как можно скорее и забыть о прошлых неудачах», — передаёт слова Лусиано Гонду корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.