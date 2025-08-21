Эдуард Сперцян сам решил не уходить в «Саутгемптон». Конфликта с «Краснодаром» нет

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сам принимал решение о переходе в «Саутгемптон». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Краснодар» был готов договориться с «Саутгемптоном», если бы футболист выразил чёткое и явное желание перейти именно в английский клуб. В ходе разговоров игрока с руководством «Краснодара» стороны пришли к общему решению ждать других вариантов в Европе. Никакой речи о конфликте между игроком и клубом не идёт.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Краснодар» якобы отказался продавать Сперцяна в «Саутгемптон», так как английская сторона не смогла предоставить 100-процентные гарантии успешного денежного перевода.